Nesta segunda-feira (13), a Secretaria Municipal de Educação (Smed) de Porto Alegre amplia para 12 o número de escolas da rede municipal que servem almoço aos seus alunos. Até a semana passada, eram sete instituições. As refeições, preparadas com alimentos do estoque das escolas, são disponibilizados apenas para alunos matriculados nas unidades.