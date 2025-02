Grêmio encaminha a contratação de Cristian Olivera

Cristian Oliveira se soma a Tiago Volpi, Lucas Esteves, João Lucas, Cuéllar, Camilo e Amuzu como reforços do clube para 2025.

Restam pendências burocráticas, mas o jogador já prepara sua vinda para o Brasil. Seu contrato com o Tricolor irá até dezembro de 2028.

Segundo fontes consultadas por GZH, a negociação foi concluída. O Grêmio pagará cerca de US$ 5 milhões, aproximadamente R$ 29 milhões, por 80% dos direitos econômicos.

Natural de Montevidéu, Cristian Olivera se caracteriza pela velocidade e capacidade de atacar e defender com a mesma intensidade . Na última temporada pelo Los Angeles FC também se mostrou artilheiro, participando de 14 gols em 34 partidas.

Aos 22 anos, ele atua há duas temporadas no Los Angeles FC, dos Estados Unidos, e conta com apreço de Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai.