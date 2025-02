Cerca de 800 escolas estaduais têm problemas elétricos; expectativa é que contratação simplificada agilize realização de obras

O levantamento foi produzido pela Secretaria de Obras Públicas (SOP) do governo do Estado, a partir das respostas registradas pelas direções das escolas no diagnóstico estadual da infraestrutura escolar. Entre os relatos dos diretores, há desde questões mais simples, como problemas em tomadas, até problemas estruturais.

Leia a íntegra da nota da Secretaria de Obras Públicas (SOP):

"A Secretaria de Obras Públicas (SOP) informa que cerca de 800 escolas estaduais, de um universo de 2,3 mil, têm alguma demanda relacionada à rede elétrica. O dado foi extraído das respostas registradas pela administração das instituições de ensino na segunda edição do diagnóstico da infraestrutura escolar realizado pela secretaria no início do ano, quando os novos diretores tomaram posse. No momento, no entanto, não há como especificar quantas escolas precisam redimensionar a estrutura elétrica para suportar a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Esse panorama será construído gradualmente, a partir de visitas técnicas e solicitações específicas encaminhadas pelas escolas. A definição de prioridades para o atendimento das demandas é feita em conjunto com a Secretaria da Educação (Seduc). Em 2025, com a implantação da contratação simplificada em todo o Rio Grande do Sul, a SOP terá agilidade para atender às demandas das escolas."