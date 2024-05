Uma campanha lançada pela Brigada Militar (BM) busca auxiliar policiais que tiveram suas casas atingidas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Segundo o Comando-Geral da BM, ao menos 800 brigadianos foram afetados pelas cheias, em diferentes municípios do Estado. Os servidores perderam casas, veículos e, em alguns casos, até os fardamentos.