Justiça proíbe advogado suspeito de fraude envolvendo empréstimos no RS de sair do Brasil

Mandados foram cumpridos na sede do escritório, no centro de Porto Alegre.

O advogado Daniel Nardon, suspeito de contratar empréstimos fraudulentos e praticar a chamada "advocacia predatória" , está proibido de sair do Brasil . A decisão judicial foi decretada na noite de sexta-feira (9). Daniel, que teve a prisão preventiva decretada , é considerado foragido. A polícia esperava que ele se apresentasse na 2ª Delegacia da Capital, o que não ocorreu. O advogado Ricardo Breier afirmou à reportagem que está negociando com seu cliente um retorno a Porto Alegre. A última informação divulgada pela defesa é que o advogado estava em São Paulo.

Entenda o caso

Segundo o delegado Vinícius Nahan, o escritório de advocacia captava clientes prometendo questionar, na Justiça, o juro de empréstimos. Contudo, em vez de receber o valor de eventuais indenizações, os clientes recebiam o valor decorrente de um novo empréstimo, enquanto o escritório ficava com o dinheiro obtido no processo.

Advogado seguiu movimentando ações

Mesmo foragido e com a carteira da OAB suspensa, Nardon passou a transferir ações de clientes para uma advogada, que não está sendo investigada . Zero Hora identificou milhares de repasses realizado desde a operação.

As movimentações são do que é chamado de substabelecimento sem reservas, em que é feita uma transferência do advogado responsável pela ação . A movimentação não é irregular, desde que os clientes sejam informados da mudança da defesa — há casos em que os autores da ação não sabem que existem processos em seus nomes.

Alertas do TJRS

O desembargador e presidente do Conselho de Comunicação do Tribunal de Justiça do RS, Antônio Vinícius Amaro da Silveira, afirmou que o Núcleo de Monitoramento do Perfil de Demandas monitorava pelo menos desde 2022 ações movidas pelo advogado Daniel Nardon.