Filipe Toledo conquista nota 10 e vence etapa de Gold Coast do Circuito Mundial de Surfe

Dez anos depois de vencer sua primeira competição no Circuito Mundial de Surfe, em Gold Coast , o brasileiro Filipe Toledo repetiu sua vitória na etapa australiana e quebrou um jejum de quase dois anos sem levar a melhor em uma etapa do tour.

Neste sábado (10), ele venceu a final contra o australiano Julian Wilson , em uma revanche exata da decisão de 2015. Esta foi a 16ª vitória de Filipinho no circuito , a primeira desde a etapa de Jeffreys Bay, na África do Sul, em julho de 2023, ano em que ele se tornou bicampeão mundial .

A final diante de Julian Wilson , que havia eliminado o japonês Kanoa Igarashi, na outra semifinal, foi muito disputada e Filipinho levou a melhor com um total de 17,60 contra 17,20 do australiano.

— Primeiramente, só quero agradecer a Deus por me trazer de volta aqui. Tirei o ano para cuidar de mim, da minha família, assim como o Julian Wilson fez, mas voltei um pouco antes dele. Foi definitivamente difícil voltar e seguir em frente com todos os surfistas, todos tão em sintonia, tão prontos para qualquer coisa. Eu pensei: "Cara, preciso voltar de novo, sabe, e é muito bom estar de volta — disse o brasileiro

Havaiana vence primeira etapa da carreira e brasileira entra no top 10

Com o resultado Sakura Johnson saltou da 13ª para a sétima colocação, com 27.320 pontos, dentro da linha de corte que apontará as 10 atletas que seguirão na disputa pelo título da temporada. A líder é a também havaiana Gabriela Bryan, com 33.850. Eliminada nas quartas de final, a brasileira Luana Silva avançou dois lugares e está em nono lugar com 22.985 pontos.