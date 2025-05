Valencia volta a Porto Alegre para realizar exames médicos

A previsão é que Enner Valencia retorne apenas em julho. Bruno Flores / Agência RBS

O atacante Enner Valencia chegou mancando ao Rio de Janeiro com a delegação do Inter no início da madrugada de sábado (10). Porém, o equatoriano já está a caminho de Porto Alegre e não estará com o grupo de atletas durante o jogo contra o Botafogo, neste domingo (11).

Valencia já retornou à capital gaúcha para realizar o exame de imagem que apontará o grau da lesão sofrida em Medellín. A reportagem de Zero Hora apurou que a projeção do clube é de um retorno do jogador apenas em julho, quando as competições forem retomadas após o Mundial de Clubes.

Leia Mais Borré intensifica tratamento para voltar ao Inter o quanto antes

O camisa 13 sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda no primeiro tempo da derrota para o Atlético Nacional, pela Libertadores. Aos 34 minutos, após uma arrancada, Valencia caiu no gramado e saiu chorando.

Leia Mais Quem é Raykkonen, centroavante de 16 anos que estreou pelo Inter contra o Maracanã

O substituto escolhido no Estádio Atanasio Girardot foi Lucca, que deve ter sequência também contra o Botafogo. Ricardo Mathias e Raykkonen devem ser as alternativas no banco de reservas.