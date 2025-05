Suspeito por homicídio de homem em uma festa no interior de Carlos Barbosa é preso em Farroupilha

Veículo utilizado no crime foi flagrado por câmeras de monitoramento eletrônico.

Dois suspeitos pela morte de um homem de 34 anos em Carlos Barbosa foram identificados nesta sexta-feira (9) pela Polícia Civil. Um deles foi preso em Farroupilha, enquanto o outro, considerado mandante do crime, está recolhido na Penitenciária Estadual de Caxias do Sul, no Apanhador.