Uma ação calculada nos seus mínimos detalhes e com pesado investimento financeiro para que desse certo. É isso que revela a investigação conduzida pela Polícia Federal (PF) sobre o assalto ao avião que transportava valores no Aeroporto de Caxias do Sul, em 19 de junho deste ano - considerado pelas autoridades o maior roubo da história do Rio Grande do Sul.