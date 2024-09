Banco de perfis genéticos do IGP já identificou sete pessoas desaparecidas neste ano

Foi por meio de um exame de DNA que os familiares de David Barbosa Fanfa obtiveram respostas sobre o paradeiro do jovem. David havia desaparecido em 31 de agosto de 2023, aos 20 anos, após sair de casa naquela noite para encontrar amigos em uma barbearia na Lomba do Pinheiro, na zona leste de Porto Alegre. No último mês, após um ano de buscas, uma análise feita pelo banco de perfis genéticos do Instituto-Geral de Perícias (IGP) confirmou que uma ossada encontrada na mesma região, em dezembro passado, pertencia a Fanfa.