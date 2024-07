“Não trabalho com nenhuma hipótese de reabrir só em dezembro”, diz ministro sobre o aeroporto Salgado Filho 

O ministro de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse hoje na Rádio Gaúcha que espera que a reabertura do aeroporto Salgado Filho ocorra em outubro. É com essa data que o governo tem trabalhado, embora a previsão da empresa que administra o aeroporto seja de retomar as operações somente na segunda quinzena de dezembro.