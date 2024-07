Os alunos “desaparecidos” das escolas do Rio Grande do Sul 

Passados dois meses da enchente histórica que atingiu o Estado, ainda há muitas escolas sem aulas. Algumas até oferecem opções de atividades on-line, mas para famílias que perderam tudo, aula pela internet não é uma opção. E ainda vai demorar quase um mês para que essas escolas sejam reabertas. O Estado trabalha com a data de 05 de agosto para a retomada. Para uma geração que já teve perdas incalculáveis com os anos de pandemia, essa é uma péssima notícia. No total, são quase 30 mil alunos da rede pública estadual ainda afetados de alguma maneira. A reportagem da Rádio Gaúcha contou algumas dessas histórias na manhã desta segunda-feira (8). Confira no vídeo acima.