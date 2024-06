Empresas atingidas pela enchente no Rio Grande do Sul já realizaram operações de crédito que superam R$ 1 bilhão por meio do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe). Esses contratos fazem parte das medidas anunciadas pelo governo federal já no primeiro pacote de apoio à reconstrução, em 9 de maio.