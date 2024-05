Assim como na enchente do ano passado, cooperativas de crédito e o Banrisul ficaram de fora dos empréstimos do Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Pronampe) especial para os atingidos no Rio Grande do Sul. A operação do crédito com juro subsidiado ficou novamente restrita a Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Isso prejudica o alcance do programa, pois as duas instituições têm menos capilaridade. As cooperativas, aliás, são conhecidas pela análise de crédito mais ágil, dada a sua proximidade com as comunidades.