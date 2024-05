Até hoje, cerca de 150 supermercados seguem fechados no Rio Grande do Sul porque foram severamente atingidos pela inundação. O monitoramento é feito pela Associação Gaúcha de Supermercados (Agas). Perto do total de lojas que o Estado tem, aproximadamente 6,8 mil, parece pouco, mas não é. Algumas cidades perderam todos os seus mercados ou o seu único estabelecimento.