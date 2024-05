Em levantamento atualizado até o fim da manhã desta quarta-feira (8), a EPTC registrava aproximadamente 102 ocorrências abertas para correção de transtornos no trânsito de Porto Alegre. Dentro do total de registros, cerca de 79 eram de bloqueio total ou parcial de vias por acúmulo de água, além de incidentes semáforos fora de operação. Nos últimos dias, outras 166 ocorrências já haviam sido encerradas pelo órgão no município.