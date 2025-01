"Patriotas" que apoiaram 8 de janeiro agora torcem para que o Brasil naufrague

Existe uma versão para a tentativa de golpe de Estado via invasão e depredação das sedes dos três Poderes em Brasília , no dia 8 de janeiro de 2023: foi obra de "patriotas" que só queriam o bem do Brasil.

A mobilização de vândalos foi a última bala na agulha de um grupo que tentou tudo, da decretação de estado de sítio à interpretação tortuosa do artigo 142 da Constituição, não sem antes planejar e começar a executar uma operação de assassinato político, o Punhal Verde e Amarelo, com plano impresso dentro do Palácio do Planalto.