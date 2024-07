Pleito do empresariado gaúcho, empréstimos dos R$ 15 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) poderão ser liberados também para quem teve queda de faturamento, mesmo sem ter sido alagado. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o ministro da Reconstrução do Rio Grande do Sul, Paulo Pimenta, disse que está falando com outros integrantes do governo federal.