Após a apresentação da queda dos indicadores de criminalidade nesta quarta-feira (10), o governador Eduardo Leite comentou a investigação sobre a morte de um morador do Condomínio Princesa Isabel, no bairro Azenha, em Porto Alegre. Conforme o inquérito da Brigada Militar, Vladimir Abreu de Oliveira foi atirado da ponte do Guaíba após ser torturado e morto por policiais militares.