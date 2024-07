A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (10), uma mulher e um homem apontados como lideranças do tráfico de drogas em um condomínio de Porto Alegre. As prisões ocorreram em uma casa de alto padrão em um condomínio no bairro Vargem Grande, na capital do Rio de Janeiro, durante operação integrada entre as polícias dos dois Estados.