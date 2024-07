PMs são suspeitos de torturar morador por 40 minutos e jogar corpo da ponte do Guaíba, diz apuração da BM

Os policiais militares investigados pela tortura de Vladimir Abreu de Oliveira, 41 anos, morador do Condomínio Princesa Isabel, em Porto Alegre, teriam ficado cerca de 40 minutos cometendo agressões contra o homem, de acordo com o relatório do inquérito policial militar (IPM). Ainda segundo informações do no IPM, obtidas pela reportagem da RBS TV, o GPS mostra que a viatura utilizada pelos PMs ficou parada 42 minutos na ponte do Guaíba. Neste local, o corpo de Vladimir teria sido arremessado na água.