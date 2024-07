Inquérito da BM diz que PMs teriam torturado morador de condomínio e jogado o corpo da ponte do Guaíba, em Porto Alegre

O relatório do inquérito policial militar (IPM) realizado pela Brigada Militar para apurar a participação de PMs na morte de Vladimir Abreu de Oliveira, 41 anos, encontrado sem vida no dia 19 de maio, em Porto Alegre, indica que um sargento e um soldado teriam torturado a vítima e, depois, jogado o corpo da ponte do vão móvel do Guaíba, na BR-290. Os dois seguem detidos no presídio da corporação e, assim como outros três soldados, foram indiciados no IPM.