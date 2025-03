Festival Samba Porto Alegre amplia estrutura e promete evento histórico 

O festival foi ampliando em atrações e estrutura, e deve superar a marca de 15 mil espectadores do ano passado. Marco Federhen / Divulgação

“Eu não vou negar que ainda te amo. Mas você merece o meu abandono. O que eu mais queria era ficar contigo. Mas você deixou meu coração partido”. É nesse embalo do Menos é Mais, entre outros sucessos nacionais, que será embalada a segunda edição do Samba Porto Alegre, no dia 24 de maio, no Parque Harmonia, na Zona Sul da Capital.

Estão confirmados para subir ao palco, ainda, Sorriso Maroto, Legado, Suel, Roda Samba Porto Alegre (Paulista e convidados) e os DJs Raffa Santos e Graeff. Ao todo, serão mais de 10 horas de festa em um único palco.

Segundo o sócio diretor do Grupo Prime, Rodrigo Bili, o festival deste ano será histórico, com novidades em estrutura, palco e novos setores para o público assistir às apresentações. A ideia é superar os mais de 15 mil espectadores de 2024.

Em entrevista, Bili dá mais detalhes sobre esta festa que promete “sacudir” a capital gaúcha.

Para esta edição, quais serão as principais novidades?

Será o maior evento de samba e pagode que Porto Alegre já viu, com certeza. O próprio palco do festival é uma atração à parte, com área total de 600 metros quadrados. Serão 25 metros de boca de palco, com duas passarelas de 75 metros, mais de 200 metros com telões LED, dois telões laterais de seis metros de altura, com muito efeitos especiais. Estamos trazendo para a Capital 150 toneladas de equipamentos de som, iluminação e painéis de alta definição.

Além disso, o evento conta com um setor open bar premium exclusivo na frente do palco, para quem quer curtir próximo do artista. Em relação à parte gastronômica, o nosso festival contará com lanches rápidos para melhor atender o público, como hambúrguer, pizza e fritas.

Como foram feitas as escolhas das atrações musicais deste ano?

A escolha dos artistas foi baseada no que o nosso público vem escutando e admirando e com foco ainda total nos gaúchos, que são bastante exigentes. Para atender as expectativas, os grandes nomes em ascensão no Brasil não ficaram de fora.

Com quais opções de setores o público conta para assistir os shows?

Neste ano criamos quatro setores, com valores diversos e que vão mudando conforme os lotes, atualizados sempre em nosso site . Todos os setores contam com banheiros, bares, áreas de alimentação e descanso.

O setor com o custo/benefício mais acessível é o Arena. Já o Área Vip garante acesso à frente do palco, com banheiros exclusivos. O Open Bar, como o nome já diz, vai liberar bebidas como Red Bull, gin, vodka, whisky, cerveja, tônica, suco, água e refrigerante. Além disso, o público fica entre as passarelas, podendo ver de pertinho seus artistas preferidos. Por fim, tem o setor mais exclusivo de todos, com ingressos bem limitados, que é o Onstage Prime, com acesso na frente e na lateral do palco e banheiros exclusivos em containers de luxo.

SERVIÇO:

O QUE: Samba Porto Alegre

QUANDO: 24 de maio, das 14h às 23h59

ONDE: Parque Harmonia - Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (Av. Loureiro da Silva, 255 - Praia de Belas - Porto Alegre)