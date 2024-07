A prefeitura de São Leopoldo, no Vale do Sinos, removeu, até o começo deste mês, 297,9 mil toneladas de entulho descartados por moradores atingidos pela enchente durante o mês de maio. Cerca de 40% do município foi afetado pela chuva, que tomou centenas de ruas. As atividades tiveram início no dia 8 de maio e foram concluídas em 30 de junho. Com a retirada dos detritos, a gestão municipal considera concluída a limpeza bruta da cidade.