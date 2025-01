Resultado do Enem sai em janeiro; confira datas e prazos importantes

Uma das datas mais aguardadas é a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será no dia 13 de janeiro. Rmcarvalhobsb / stock.adobe.com

O mês de janeiro é um período importante para quem deseja ingressar no Ensino Superior, com a chegada de períodos de inscrição de diversos processos seletivos. Uma das datas mais aguardadas é a divulgação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que será no dia 13 de janeiro.

O exame serve como porta de entrada para muitas instituições de ensino no Brasil e em Portugal. O principal programa que permite aproveitar a nota do Enem é o Sistema de Seleção Unificada (Sisu), porta de entrada do Ensino Superior.

Confira as principais datas do processo seletivo

Resultado do Enem: 13 de janeiro

13 de janeiro Inscrições no Sisu: 17 a 21 de janeiro

17 a 21 de janeiro Resultado da chamada regular: 26 de janeiro

26 de janeiro Matrículas dos aprovados: 27 a 31 de janeiro

27 a 31 de janeiro Inscrição na lista de espera: 26 a 31 de janeiro

Todos que prestaram o Enem 2024 e obtiveram nota maior do que zero na redação podem participar da seleção, exceto aqueles que fizeram o exame na condição de treineiros. Também geram expectativa dos candidatos programas como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e o Programa Universidade para Todos (Prouni).