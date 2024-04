Pouco mais de um mês de serem recolhidos, os exemplares do livro O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, devem retornar às prateleiras das bibliotecas das escolas dos Estados de Goiás e Paraná. As decisões foram divulgadas nas redes sociais do autor e da editora do livro, a Companhia das Letras.