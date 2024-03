Com 531 obras literárias de gêneros como conto, crônica, biografia, poema, romance, peça de teatro e até história em quadrinhos, o “Programa Nacional do Livro e do Material Didático (PNLD) 2021 Literário – Ensino Médio”, do governo federal, oferece uma diversidade considerável de assuntos e formatos para as escolas participantes estimularem a leitura entre seus alunos. Recentemente, um título dessa lista chamou a atenção, após críticas de uma diretora que culminaram na censura do livro, por parte da 6ª Coordenadoria Regional de Educação (CRE), depois revertida pela Secretaria Estadual de Educação. Trata-se de O avesso da pele (2020), de Jeferson Tenório, vencedor do Prêmio Jabuti de 2021, na categoria Romance Literário. Depois disso, ao menos três Estados determinaram o recolhimento dos exemplares desse título em instituições de ensino.