O inconformismo diante das recentes tentativas de censura ao livro O Avesso da Pele, de Jeferson Tenório, levou um grupo de pessoas ligadas à cultura no Rio Grande do Sul a organizar um ato em apoio à obra. Nesta sexta-feira (8), durante o festival literário Rastros do Verão, na livraria Clareira, em Porto Alegre (Rua Henrique Dias, nº 111, bairro Bom Fim), o texto de Tenório será lido na íntegra, de forma coletiva e em público, para quem quiser ouvir.