Deveríamos estar preocupados em formar leitores com pensamento crítico, não em tirar de circulação livros que causam “incômodo”. Incômodo para quem? Jeferson Tenório, reconhecido escritor que por anos viveu no Rio Grande do Sul e foi patrono da Feira do Livro de Porto Alegre, está certo quando diz que O Avesso da Pele, obra premiada e vendida para mais de 10 países, merece respeito.