Caetano e Bethânia, sejam bem-vindos a Porto Alegre

Quando a noite cair, neste sábado (22), Porto Alegre receberá as duas mais icônicas vozes brasileiras. Estou sendo parcial, eu sei, mas os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia — que o destino fez cantores — não são apenas grandes artistas. São histórias de vida em letras de música. São patrimônio nacional.

Será que eles vão ler este texto? Não sei. Escrevo mesmo assim. Talvez tenha alguém aí do outro lado que divida comigo o sentimento de admiração profunda.

Eu estarei lá, na cadeira B9.25, na plateia alta, para ver meus ídolos de perto na Arena do Grêmio — nem tão perto quanto eu gostaria, é verdade, mas para vê-los juntos no mesmo palco, ao vivo, celebrando a beleza da vida, da arte, da palavra cantada e da poesia que tira notas e partituras para dançar.

Quem, senão esses dois filhos da Bahia de São Salvador, poderiam personificar canções como Gente, Reconvexo, Terra, Tigresa, Cajuína? Quem poderia cantar com tanta propriedade Tropicália, Um Índio, Sampa? São tantas canções que não cabem aqui.

Sim, enquanto “os homens exercem seus podres poderes”, nós estaremos lá: eu, eles e milhares de pessoas (cúmplices?), celebrando a música que faz pensar. Respeito quem gosta, mas cansei do Trap do Trepa Trepa. Eu quero mais Bethânia e mais Caetano, obrigada.

Ela, aos 78 anos, acaba de completar seis décadas de carreira. Ele, 82 de vida, 55 nos palcos do mundo. Sim, porque além do papel seminal no que convencionamos chamar de Música Popular Brasileira (MPB), os filhos de Dona Canô foram muito além.