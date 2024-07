Ansiosos

Caetano Veloso e Maria Bethânia falam sobre turnê que farão juntos pelo Brasil

Primeiro show ocorrerá no dia 3 de agosto, no Rio de Janeiro. Em Porto Alegre, os músicos se apresentarão no dia 12 de outubro, na Arena do Grêmio. Repertório ainda é mantido em segredo

24/07/2024 - 16h41min