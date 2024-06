Cena musical pós-enchente Notícia

Quando os shows em estádios devem ser retomados em Porto Alegre?

Primeira apresentação está marcada para 3 de agosto, no Estádio Passo D'Areia, com o Natiruts. A Arena do Grêmio e o Beira-Rio também revelam as agendas para o segundo semestre de 2024