Para além do futebol, o Estádio Francisco Novelletto Neto (mais conhecido como Estádio Passo d'Areia), do São José, terá uma agenda intensa em 2024. Estão previstos, pelo menos, quatro shows no local nos próximos meses. Após quase oito anos sem sediar eventos artísticos, o espaço receberá apresentações como nunca.