Vai ter gringo no Rap in Cena 2024. Na edição que celebra os 10 anos do festival da cultura hip-hop em Porto Alegre, estão confirmados os rappers norte-americanos Ja Rule e Rich the Kid. Os dois nomes foram divulgados durante o lançamento do evento, que ocorreu no Rio de Janeiro nesta terça-feira (25), juntamente com uma live para arrecadar doações para ajudar as vítimas da enchente no Rio Grande do Sul.