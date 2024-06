Somando forças Notícia

Festival Cultura Negra Solidária RS reúne artistas para arrecadar doações para quilombos e periferias

Com nomes como Negra Jaque, Serginho Moah, Cristal e Da Guedes, evento ocorre neste domingo na Banda Saldanha, em Porto Alegre. Um dos destaques será a reunião dos remanescentes do Pau Brasil, grupo gaúcho que conquistou o Sudeste do país na década de 1970 sob a liderança de Bedeu

25/06/2024 - 15h35min Atualizada em 25/06/2024 - 17h55min