No episódio do Conversas Cruzadas desta segunda-feira, às 17h30min, o apresentador Léo Saballa Junior recebe o presidente do Sindilojas Porto Alegre, Arcione Piva, e o presidente do Movimento Edy Mussoi de Defesa do Consumidor, Cláudio Pires Ferreira, para debater o projeto que taxa compras internacionais de até US$ 50.