O governo do Estado do Rio Grande Sul está com inscrições abertas para o Festival Movimenta Cena Sul até 5 de julho. O projeto é uma iniciativa da Associação Amigos do Theatro São Pedro (AATSP), que propõe medidas emergenciais para fomentar as artes cênicas, viabilizando a realização de apresentações e oficinas gratuitas, impactando mais de 10 mil espectadores.