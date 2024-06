A união está sendo essencial para que o Rio Grande do Sul possa se reerguer neste momento pós-tragédia. Esta é a base do Festival de Música Colaborativo, que reúne — e une — diversos artistas com um objetivo: praticar a solidariedade. O evento ocorre entre esta quarta-feira (19) e domingo (23) no Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, s/nº - Centro Histórico), em Porto Alegre. Os ingressos são gratuitos, mediante doação de kit de higiene ou produtos de limpeza, e podem ser retirados no site do teatro.