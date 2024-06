No lançamento de sua edição de 2024, o Rap in Cena promoverá uma live solidária, intitulada Live Solidária Rap in Cena 10 Anos - SOS - RS, para ajudar o Rio Grande do Sul. O evento, que também será presencial, vai ser realizado na Fundição Progresso, no Rio de Janeiro, no dia 25 de junho, a partir das 19h, e será transmitido pelo canal do YouTube PodPah.