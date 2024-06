O Museu da Cultura Hip Hop RS, localizado a Vila Ipiranga, zona norte da Capital, lançou o Programa de Formação, financiado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura e patrocínio da Petrobras. Composto por duas turmas de cada curso, a iniciativa formará gratuitamente 570 alunos por meio de oficinas, com 24 horas-aula, sobre os cinco elementos do hip hop: MC, DJ, breaking, graffiti e conhecimento. As aulas começaram nesta semana e vão até agosto.