Apesar do sucesso alcançado nos anos 1980, o cantor Nahim enfrentava dificuldades financeiras antes de seu falecimento. O cantor vivia com duas fontes de renda principais: sua aposentadoria, de R$ 1.412, que era dividida com a filha mais nova, e R$ 5.600 que recebia da ex-esposa Rosemeire Aparecida referente ao aluguel de uma casa avaliada em R$ 3 milhões. As informações são do portal Splash.