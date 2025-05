Fundo de Quintal retorna a Porto Alegre em julho

Uma das maiores referências do samba, Fundo de Quintal se apresenta em julho na Capital. Divulgação / Divulgação

Fundo de Quintal, uma das maiores referências do samba, retorna a Porto Alegre para show no dia 18 de julho, às 21h, no Auditório Araújo Vianna, com realização Experiência Z e Bolico Produções.

Reconhecido pela trajetória de quase 50 anos de carreira, o clássico grupo, hoje, conta com o talento de Bira Presidente — um dos fundadores e mestre do pandeiro —, Sereno — cantor, compositor e inventor do tantã —, Ademir Batera, Marcio Alexandre e Junior Itaguaí.

E a forte presença digital está alinhada com a longevidade e vitalidade do grupo, com mais de 154 milhões de visualizações no YouTube, mais de 1 milhão de ouvintes mensais no Spotify e 300 mil fãs na Deezer.

Serviço