Roger defende escolha por Rogel como reserva imediato no Inter: "Performava bem"

Contestado pelas atuações anteriores com a camisa do Inter, Rogel se viu envolvido pelo ataque do Botafogo e apontado como um dos personagens negativos da goleada de 4 a 0 sofrida no Rio de Janeiro. Mas o técnico Roger Machado saiu em defesa do uruguaio, justificando a escolha por ele para substituir o preservado Vitão neste domingo (11).

— Ele fez bons jogos recentemente. Até pouco tempo, o Rogel performava bem, sim. As outras opções que estão à nossa disposição, vêm de períodos de retreino e de recentes lesões. E o Rogel esteve na frente deles em função disso — explicou o treinador colorado.

As alternativas para a posição, presentes no banco do Engenhão, eram Clayton Sampaio e Juninho. Em relação ao primeiro, abriu a temporada ao lado de Vitão, mas sofreu uma lesão no calcanhar na estreia do Gauchão, contra o Guarany de Bagé.

Sua reaparição se deu apenas em abril, contra o Atlético Nacional, no Beira-Rio, quando substituiu o próprio Rogel nos minutos finais.

Juninho, por sua vez, foi contratado no fim de fevereiro e só pôde estrear após o término do Estadual, quando o jovem Victor Gabriel — que havia tomado a titularidade — teve diagnosticada lesão muscular.

Assim, foi titular nas estreias do Brasileirão e Libertadores, contra Flamengo e Bahia. Contudo, saiu lesionado na segunda partida.

Disputa pela posição

Ainda assim, Juninho é canhoto e, portanto, disputa posição com Victor Gabriel. Ou seja, a disputa do uruguaio se dá com Clayton e Kaique Rocha que, até agora, só apareceu em campo nos minutos finais da partida com o Brasil de Pelotas, pelo Gauchão.

— Não é simplesmente escolher os jogadores ao bel-prazer. É o campo, é o treino e é o jogo. Essa é a sequência das minhas escolhas. Entre outras questões que, por vezes, dou peso diferente em determinadas circunstâncias — comentou Roger Machado antes de continuar:

— Esta é a explicação para o nosso torcedor, que está frustrado, mas que confiou até agora no trabalho do treinador e tenho certeza que vai seguir confiando.

Para próxima quinta-feira (15), contra o Nacional, em Montevidéu, Vitão retomará a condição de titular. Mas, se a intenção for preservá-lo mais adiante, Rogel voltará a ser opção.

Apesar disso, o Inter não abriu conversas para renovar o empréstimo ou comprá-lo em definitivo. Assim, a tendência é que o defensor retorne ao Hertha Berlin, da Alemanha, em julho.

Os números dos zagueiros do Inter em 2025

Vitão

21 jogos (21 como titular)

1.890 minutos

Victor Gabriel

18 jogos (17 como titular)

1.568 minutos

Rogel

11 jogos (9 como titular)

784 minutos

Juninho

2 jogos (2 como titular)

162 minutos

Clayton Sampaio

2 jogos (1 como titular)

49 minutos

Kaique Rocha

1 jogo (nenhum como titular)

14 minutos