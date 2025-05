Marrone, da dupla com Bruno, cai do palco, bate a cabeça e show é encerrado

O cantor sertanejo Marrone , da dupla Bruno e Marrone , sofreu um acidente durante show realizado neste sábado (10), em Goiânia (GO). Após se desequilibrar durante a apresentação, o cantor caiu do palco e bateu a cabeça .

— Ele bateu a cabeça, mas está bem. Está bem, está consciente, está ótimo . Gente, fiquem com Deus, obrigado por tudo e que Deus abençoe todos nós. O Marrone vai ficar bem. Tchau, fiquem com Deus.

— Está tudo certo com o Marrone, graças a Deus. O Marrone caiu do palco e quase me matou do coração, mas não aconteceu nada, só deu uns pontinhos na testa. Já conversou comigo e está tudo bem.