Artista que transformou cidade na Bolívia colore prédio em frente à Redenção

A 14ª Bienal do Mercosul abre as portas na próxima quinta-feira (27), mas um dos legados para a cidade já pode ser admirado. Em fase final de pintura, a fachada da Fundação Ecarta, na esquina da Rua Lopo Gonçalves com a Avenida João Pessoa, diante da Redenção, recebe as cores do boliviano Freddy Mamani.