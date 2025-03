Adriana Calcanhotto e Nando Reis farão show gratuito com a Orquestra Theatro São Pedro no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho

Leo Aversa e Carol Siqueira / Divulgação

Prepare-se: no próximo dia 6 de abril, um domingo, ao cair da tarde, Porto Alegre vai receber mais uma edição do projeto Vivo Música, com um encontro de luxo no palco do Parque Maurício Sirotsky Sobrinho (o Harmonia).

Gratuita e ao ar livre, a apresentação trará a cantora e compositora gaúcha Adriana Calcanhoto com seu show “Voz & Violão”, com participação especial com a Orquestra Theatro São Pedro, sob regência do maestro Evandro Matté. O show terá também o ex-Titã Nando Reis apresentando seus principais sucessos no show “Nando Hits”.

A abertura ficará a cargo do grupo Ngoma - Tambores da Bonja, projeto sociocultural da cidade que conta com a participação do cantor e compositor Thiago Ramil.

O evento tem apoio da Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), do Ministério da Cultura.

O Vivo Música reforça o apoio da marca à cultura em todo o Brasil, por meio de novas conexões artísticas, exaltando a pluralidade do país e seus artistas. MARINA DAINEZE Diretora de Marca e Comunicação da Vivo

Sobre o Ngoma – Tambores da Bonja

O projeto fará o maior show de sua trajetória no Vivo Música. Com 10 anos de existência, o Ngoma – Tambores da Bonja se apresentará com 20 integrantes com idades entre 8 e 15 anos para tocar um repertório amplo dedicado a ritmos como ijexá, maracatu, samba reggae, bumba meu boi, manguebeat, pagode baiano, entre outros.

Ao lado dos professores, o alunos tocarão músicas como “Baby eu te liguei”, do Afrocidade, “Várias queixas”, do Olodum, e canções de integrantes do grupo. As atividades do Ngoma ocorrem na comunidade Bom Jesus, e o objetivo é levar cultura e profissionalização para jovens em situação de vulnerabilidade social.

Serviço