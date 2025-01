De colônia de férias a shows de eletrostática: Museu da PUCRS lança programação de verão

No clima das férias de verão, o Museu de Ciências e Tecnologia da PUCRS lançou uma série de atividades para os visitantes. A temporada, que inclui desde colônia de férias até shows de eletrostática, está programada para os dias 4 de janeiro a 14 de fevereiro, com programação exclusiva para a criançada e atividades abertas ao público geral.

Destinada a crianças de 7 a 12 anos , a colônia de férias promete explorar os mistérios da ciência, biodiversidade e sustentabilidade e das coleções científicas do museu por meio de experimentos práticos.

Para participar, os interessados devem buscar informações pelo e-mail relacionamento.mct@pucrs.br. As vagas são limitadas. A atividade ocorre de 20 de janeiro a 14 de fevereiro, das 13h às 18h, de segunda a sexta-feira.

Além disso, haverá uma oficina de contação de histórias e outra de jogos e passatempos, ambas realizadas de 4 a 25 de janeiro. Já o show de eletrostática estará em cartaz do dia 4 a 31 de janeiro. As atividades são abertas a pessoas de todas as idades.