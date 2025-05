Dubladores do Seu Madruga e da Chiquinha participam de encontro gratuito com fãs em POA

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

O sábado (17) será de uma viagem nostálgica. Duas vozes que marcaram gerações estarão presentes no shopping Praia de Belas para um momento especial com fãs do universo Chaves: um encontro com Carlos Seidl, dublador do Seu Madruga, e Cecília Lemes, que fez a versão em português da Chiquinha. Ou seja, reencontro de pai e filha da ficção.

A dupla participa de um evento gratuito e aberto ao público, em uma ação de Chaves: A Exposição, que segue em cartaz no segundo piso do shopping. O bate-papo será mediado por João Victor Trascastro, consultor criativo da exposição. O momento será destinado a histórias dos bastidores e curiosidades do seriado.

O encontro será realizado em uma sala do GNC Cinemas do Praia de Belas. A entrada, que é gratuita, precisa ser retirada no aplicativo Iguatemi One.

Vale lembrar que Carlos e Cecília também são os responsáveis pelas vozes do audioguia oficial da mostra, ferramenta que torna a experiência ainda mais acessível ao público com deficiência visual.

Com mais de 50 mil ingressos vendidos, Chaves: A Exposição foi prorrogada até 25 de maio. A mostra recria cenários icônicos como a vila do Chaves, as casas do Seu Madruga e da Dona Florinda, além de se aprofundar em detalhes do universo de Roberto Gómez Bolaños e seus personagens inesquecíveis.

A exposição pode ser visitada de terça-feira a domingo, com ingressos a R$ 12,50 (meia) e R$ 25 (inteira). O evento está localizado no segundo piso, próximo à loja Nike. Informações e ingressos disponíveis no site oficial do evento.

Serviço: