Juventude enfrenta o São Paulo em busca de vaga nas oitavas de final da Copinha

O Juventude buscará uma vaga nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Nesta terça-feira (14), o time alviverde enfrenta o São Paulo, às 18h30min, no Estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. Quem vencer, avança de fase. Em caso de empate, decisão nos pênaltis.

O Verdão vem de uma classificação emocionante. O Juventude avançou, após vencer o XV de Jaú, com gol aos 44 minutos, do segundo tempo. A passagem de fase foi através do gol de Lucas Fernandes, mas uma excelente jogada de Marlon Santos também foi fundamental. Agora, pela frente, um tradicional adversário. O São Paulo já venceu quatro vezes a competição.