Com gol no fim, Juventude vence e avança à terceira fase da Copa São Paulo

Marlon Santos fez a grande jogada do gol da vitória após driblar quatro marcadores. Nathan Bizotto / Juventude / Divulgação

O Juventude avançou mais uma etapa da Copa São Paulo. O time entrou em campo na tarde deste domingo (12) pela segunda fase do torneio nacional. O Verdão venceu o XV de Jaú, com gol aos 44 minutos, do segundo tempo. A classificação veio dos pés de Lucas Fernandes. A partida foi realizada na cidade de Tietê, no Estádio Ferreirão.

O primeiro tempo de jogo foi bastante disputado e de poucas chances de gols. As duas melhores oportunidades foram do Juventude. A primeira veio com Matheus Alemão, aos 8 minutos. O jovem arriscou uma pancada perto do bico da grande área, do lado direito. A bola parou em uma grande defesa do goleiro do time paulista, Dacove.

Na sequência, o jogo caiu um pouco de qualidade. O Verdão não chegou a sofreu defensivamente. Com dificuldades para finalizar de dentro da área, João Trevisol tentou a sorte de longe. Aos 46, o atleta soltou a bomba da intermediária. A bola passou perto do travessão, mas foi para fora. As equipes foram para o intervalo com 0 a 0 no placar.

ETAPA FINAL

Na volta do intervalo, o Juventude viu o adversário impor seu ritmo de jogo. Aos 11 minutos, o XV teve uma grande chance com a finalização de Kevyn. O chute colocado quase foi parar nas redes, porém se perdeu na linha de fundo. A resposta veio na sequência com Gui Teixeira, de cabeça. Ele subiu livre e acertou a trave.

O travessão também salvou o Juventude. Marquinhos entrou com liberdade pelo lado direito e finalizou forte. Com leve desvio do goleiro alviverde, a bola explodiu no poste aos 20 minutos. Aos 42, o time paulista teve uma chance de ouro. João Queiroz recebeu um belo cruzamento e perdeu um gol sem goleiro.

E prevaleceu o velho ditado " quem não faz leva". Aos 44 minutos, Marlon Santos fez uma linda jogada, limpou quatro jogadores e cruzou para Lucas Fernandes chutar rasteiro. O goleiro chegou a tocar na bola, mas ela entrou para o gol. Com 1 a 0, a festa foi alviverde. O Papo se classificou à terceira fase da Copa São Paulo. O adversário saíra de São Paulo e América-RN, que se enfrentam às 19h deste domingo.